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20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

'Gazze'de durum tarif edilemeyecek kadar kötü' - 'En fazla çocuklardan etkilendim'

20 Mart 2024, Çarşamba 02:20
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, İsrail'in işgalci devlet olarak Gazze'deki nüfusa hizmet sağlama, bunu yapmaması halinde ise insani yardımların girişine izin verme yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.

Dünya utanç içinde başını eğmeli

 

Egger, Brüksel'de düzenlenen Avrupa İnsani Forumu marjında Gazze'deki insani durumla ilgili soruları cevapladı.

Gazze'yi Aralık 2023'te ziyaretinin ardından sarf ettiği "Hastaneler de dahil sivil altyapının tahrip edilmediği bir sokaktan bile geçmedim." ifadesi hatırlatılan Egger, aradan geçen 3 ayda durumun daha da kötüleştiğini vurgulayarak, "Gazze'de durum çok çok kötü. Tarif edilemeyecek kadar kötü." dedi.

"En fazla çocuklardan etkilendim"

Egger, ziyaretinde aklında kalan en acı manzaranın çocuklarla ilgili olduğunu belirterek, "En fazla çocuklardan etkilendim. Korkunç yaralar almış, aynı zamanda ebeveynlerini kaybetmiş, bakacak kimsesi olmayan çocuklar." diye konuştu.

İsrailli yetkililerle temaslarında onlara verdiği en önemli mesajın ne olduğunun sorulması üzerine Egger, "Yetkililerle yaptığımız görüşmeler gizlilik içerisinde. Açık olan bir şey var ki daha fazla insani yardım sağlayabilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Egger, bölgeye daha fazla gıda, ilaç ve su ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail, işgalci devlet olarak Gazze'de Filistin halkına karşı insani hizmet sağlama veya insani yardıma izin verme yükümlülüğü taşıyor." dedi.

"Siviller çok fazla acı çekiyor"

Bunun da ötesinde sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Egger, "Siviller çok fazla acı çekiyor. Şimdiki endişemiz bununla ilgili." diye konuştu.

Egger, tüm koşullara rağmen ICRC'nin Gazze'de 100'den fazla personeliyle aktif olarak çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ameliyat ekibimiz var. Güneyde Gazze Avrupa Hastanesi'nde çalışıyoruz ama bunlar yeterli değil. Daha fazlasını yapabilmek istiyoruz. Şu anda maddi eksikliklerimiz var. Operasyonel alandan yoksunuz. Yeterince uzağa gidemiyoruz. Yaptığımız şey, mevcut ihtiyaçlarla karşılaştırıldığında sadece bir 'damla'."

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını da hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ediyor.

AA

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