"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gazze'de gerçek ölü sayısı 186 binden fazla olabilir

08 Temmuz 2024, Pazartesi 13:42
Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan ve dolaylı ölenlerin toplam sayısı 186 binden fazla olabilir.

Gazze'de İslam ülkelerinin vebali büyük

İngiltere'de yayımlanan The Lancet dergisinde, Rasha Khatib, Martin McKee ve Salim Yusuf imzasıyla "Gazze'de ölü sayımı: Zor ancak gerekli" başlığıyla makale yayımlandı.

Gazze'de 19 Haziran itibarıyla ölenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulandı.

Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze'de ölenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi.

Makalede, Orta Doğu'daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars'ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi.

Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hala enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.

Savaşların, sadece şiddet olaylarına değil sağlık sorunlarına da neden olduğuna dikkat çekilen makalede, savaşlar sona erse dahi ardından gelen yıllarda etkilerinin görüldüğü belirtildi.

Gazze'de saldırıların neden olduğu dolaylı ölüm oranı 3 ila 15 kat daha yüksek

Sağlık kurumlarının yok olması, su, gıda ve barınak yetersizliği, güvenli yaşam alanlarının bulunmaması gibi nedenlerle dolaylı ölüm sayılarının yüksek olacağı kaydedilen makalede, dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.

Makalede, "Bildirilen 37 bin 369 ölüme karşı dört dolaylı ölüm şeklinde ılımlı yaklaşımla tahminde bulunulduğunda Gazze'deki saldırılara 186 binden fazla ölüm atfetmek mantıksız olmaz. Gazze'nin 2022 nüfus tahmini olan 2 milyon 375 bin 259 ele alındığında tahmin edilen ölü sayısı, tüm nüfusun yüzde 7,9'una denk gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şubatta yapılan değerlendirmeye göre, ateşkesin sağlanmayıp saldırıların aynı yoğunlukta devam etmesi halinde ölü sayısının, 6 Ağustos'ta 58 bin 260, salgın hastalıklar ve gerilimin yükselmesi de hesaba katıldığında 85 bin 750 olacağı tahmini de makalede yer aldı.

Bu nedenle Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğu vurgulanan makalede, gerekli tıbbi yardımın, gıda, su ve temel ihtiyaçların dağıtımının hayati önemine işaret edildi.

Makalede, Gazze'de ortaya çıkan ölü sayısı ve yıkımın hesaplanmasının, gelecekte hesap sorma, savaşın getirdiği yıkımın ölçüsünü belirleme, savaş sonrası iyileştirme, altyapının yenilenmesi ve insani yardımlar için önemli olduğu belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de gerçek ölü sayısı 186 binden fazla olabilir

    Ukrayna: Rusya'nın saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

    Meteorolojiden kuzeydoğu ve doğu kesimlerine kuvvetli sağanak uyarısı

    İspanya ile Fransa ilk finalist olabilmek için karşılaşıyor

    Her gün 6-8 saati gıda ve su taşıyorlar

    İsrail savaş uçakları, Gazze'yi gece boyunca bombaladı

    Fransa'dan "Filistin devletini tanıma" taahhüdü

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Starmer: Gazze'de acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç var

    Ordu'daki selde 1 kadın vefat etti

    Fransa'da sandıktan sol ittifakı 1. çıktı

    İsrail zulümde sınır tanımıyor

    Kişisel veriler korunamıyor

    Emekli yılı böyle mi olacaktı?

    Hukukî felâket

    İngiltere Ruanda planından vazgeçti

    Cezaevleri doldu taşıyor

    Gazeteciyi tehdit özgürlük değildir

    Resmî rakamlarla yoksulluğun fotoğrafı

    Gıda fiyatlarında dünyayı geride bıraktık

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman ve bazı talebeleri neden seferî namazları kısaltmamış?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din adına siyaset cinayettir
    Risale-i Nur'dan

    Neden farklı milletler hâlinde yaratıldık?
    Yeni Asya'dan Size

    Türkiye ve İslâm dünyasının geleceği
    Mehmet KARA

    İktidar değil, sanki muhalefet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tenkit hastalığı
    Süleyman KÖSMENE

    Van mevlidi kardeşliği güçlendirdi
    Genel

    Ordu'daki selde 1 kadın vefat etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.