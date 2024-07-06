Gazze'de İslam ülkelerinin vebali büyük

LİBYA MÜFTÜSÜ SADIK BİN ABDURRAHMAN GIRYANİ, “GAZZE’DE AÇLIKTAN ÖLENLERİN VEBALİ İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİNİN BOYNUNDADIR” DEDİ.

Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, Gazze’de açlıktan, susuzluk ve ilaçsızlıktan ölenler varken İslam ülkelerinin buraya abluka uygulayan ülkeler ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Sorumluluklarını hatırlama çağrısı Gazze’ye abluka uygulayan özellikle ABD ve müttefikleri ile güçlü ilişkileri bulunan İslam ülkelerinin yöneticilerinin Gazze’deki durumdan sorumlu olduklarını kaydeden Gıryani, “Gazze Şeridi’nde açlıktan ve susuzluktan ölen her Müslümanın vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır” ifadelerini kullandı. Gıryani, İslam ülkelerindeki alimlerin, fetva kurullarının sorumluluklarını yerine getirerek ülkelerinin yöneticilerine Gazze’deki Müslümanlarla ilgili sorumluluklarını hatırlatmaları çağrısında bulundu. AA

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