"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gazze'de İslam ülkelerinin vebali büyük

06 Temmuz 2024, Cumartesi 12:17
LİBYA MÜFTÜSÜ SADIK BİN ABDURRAHMAN GIRYANİ, “GAZZE’DE AÇLIKTAN ÖLENLERİN VEBALİ İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİNİN BOYNUNDADIR” DEDİ.

Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, Gazze’de açlıktan, susuzluk ve ilaçsızlıktan ölenler varken İslam ülkelerinin buraya abluka uygulayan ülkeler ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

 

Sorumluluklarını hatırlama çağrısı

Gazze’ye abluka uygulayan özellikle ABD ve müttefikleri ile güçlü ilişkileri bulunan İslam ülkelerinin yöneticilerinin Gazze’deki durumdan sorumlu olduklarını kaydeden Gıryani, “Gazze Şeridi’nde açlıktan ve susuzluktan ölen her Müslümanın vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır” ifadelerini kullandı. Gıryani, İslam ülkelerindeki alimlerin, fetva kurullarının sorumluluklarını yerine getirerek ülkelerinin yöneticilerine Gazze’deki Müslümanlarla ilgili sorumluluklarını hatırlatmaları çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de İslam ülkelerinin vebali büyük

    İsrail işgale devam edecek

    Z kuşağını omurga hastalıkları bekliyor

    Değersizleşen öğretmen yeterli eğitim veremez

    Gazze’nin %90’ı yerinden edildi

    Marketin enflasyonu TÜİK’ten 4 kat fazla

    Hani rasyonel zemine dönülecekti?

    Enflasyon kime göre düştü?

    Havalimanlarında yeni dönem

    Fransa, Portekiz'i eledi

    Zamlara tepkiye dahi engelleme geldi

    Doğu Türkistanlılar iade mi edilecek?

    “Pandemiler Yüzyılı” kapıda

    Esenler'deki 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi

    'En büyük pişmanlığım Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek'

    Esir takası önerisini görüşmek için Doha'ya gitti

    Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

    İngiltere Başbakanı istifa etti

    Hamas ateşkese yönelik son girişime olumlu yanıt verdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye geçiş planı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman amelde Şâfi’idir ve her meselede ona uymuştur
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Elmas kılıç ve cam şişeler
    Cevher İLHAN

    “Payızda cüceler sayıldı” mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî adalet ve ittihadı temin eden kanun
    Genel

    Fransa, Portekiz'i eledi
    Genel

    Havalimanlarında yeni dönem
    Genel

    Gazze’nin %90’ı yerinden edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.