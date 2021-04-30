Gazze'de halk seçimlerin ertelenmesini protesto etti

Gazze Şeridi'nde, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararını protesto etmek ve İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs'teki Filistinlilere destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen yürüyüşte, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararının reddedildiği ve Kudüs halkıyla dayanışma içinde olunduğu mesajı verilen dövizler taşındı. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, burada yaptığı konuşmada, Filistin seçimlerinin bölünmüşlüğün sona ermesi ve Filistin iç işlerinin düzene girmesi için bir kapı olduğunu belirterek, seçimlerin iptalinin aylardır katedilen yolu baltaladığını ifade etti. AA

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