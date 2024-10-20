Gazze’de hastalar tedavi olamadan ölüyor

Gazze Şeridi’ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail’in 2 haftadır süren yıkıcı saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin yoğunluktan çalışamaz duruma geldiğini belirterek, “Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve tedavi olamadan ölüyor.” dedi.

Hams, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in 6 Ekim’den beri sıkı ablukaya alarak şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği Gazze’nin kuzey bölgesindeki insani durum hakkında bilgi verdi. Hams, Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzemelerin bitebileceği uyarısında bulunarak, “İsrail’in bölgeyi terk etmeleri yönündeki talimatlarına uymayan Filistinlilerin hayatı tehlike altında.” dedi. Kuzeydeki sağlık sisteminin 2 haftadan beri İsrail’in yıkıcı saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Hams, “Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve tedavi olamadan ölüyor.” diye konuştu. AA

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