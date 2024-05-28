Gazze’de öldürülen gazeteciler için UCM’ye başvuru

Sınır Tanımayan Gazeteciler(RSF) örgütü, Gazze’de öldürülen veya yaralanan Filistinli gazetecilerle ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne(UCM) şikayette bulunduğunu açıkladı.

RSF, pazartesi günü yaptığı açıklamada UCM savcısından İsrail ordusunun 15 Aralık’tan bu yana en az dokuz Filistinli gazeteciye karşı işlediği iddia edilen savaş suçlarını soruşturmasını istediğini söyledi. UCM ocak ayında, Gazze’de patlak veren ve 100’den fazla gazetecinin hayatına mal olan savaşın başlamasından bu yana gazetecilere karşı işlenen potansiyel suçları araştırdığını duyurmuştu. RSF, “Bu gazetecilerden bazılarının kasten öldürüldüğüne ve diğerlerinin İsrail ordusunun sivillere yönelik kasıtlı saldırılarının kurbanı olduğuna inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu” kaydetti. Euronews Türkçe’nin haberine göre, RSF’nin yaptığı üçüncü şikayet olan bu özel başvuru, 20 Aralık ile 20 Mayıs arasında öldürülen sekiz Filistinli gazeteci ve yaralanan bir diğer gazeteciyle ilgili. Haber Merkezi

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