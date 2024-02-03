'Gazze’de suç ortağı olmak istemiyoruz'

ABD, İngiltere ve AB üyesi ülkelerde görev yapan 800’den fazla yetkili, ortak bir bildiri yayımlayarak, ülkelerinin Gazze politikalarının yanlış olduğunu ve “bu yüzyılın en büyük insani yıkımlarından birinin” suç ortağı olmayı reddettiklerini belirtti.

ABD, AB kurumları ve Hollanda’da çalışan yetkililerin organize ettiği ve İngiltere, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç ve İsviçre’den yetkililerin de katıldığı mektuba AA ulaştı. Çeşitli kademelerde halen görev yapan 800’den fazla yetkili, mektupta, “Bu yüzyılın en büyük insani yıkımlarından birinin suç ortağı olmamak için ülkemiz ve şahsımız adına kendi imkanlarımız ölçüsünde her şeyi yapmak zorundayız.” ifadesini kullandı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sınır tanımaz bir noktaya ulaştığını vurgulayan yetkililer, insani yardımların kasıtlı olarak engellendiğini, bunun ciddi bir insani yıkıma zemin hazırladığını ve Gazzelilerin açlıktan ölümle burun buruna geldiğini vurguladı. Mektupta, Binyamin Netanyahu yönetiminin İsrailli esirleri kurtarma niyetiyle hareket etmediği ve saldırıların Hamas’ı zayıflatmaktan ziyade sahada güçlendirdiği ifade edildi.