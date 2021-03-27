"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Gazze'de vakalar artıyor

27 Mart 2021, Cumartesi 17:17
İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalarda düşüş gözlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sert yükseliş yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 1319 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 594'ünün Batı Şeria'da, 605'inin Gazze Şeridi'nde, 120'sinin de işgal altındaki Doğu Kudüs'te tespit edildiği ifade edildi.

Hastalardan 23'ünün vefat etmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 810'a, toplam vaka sayısının da 263 bin 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Durumu kritik hasta sayısının 197 olduğu, 235 bin 889 kişin de iyileştiği aktarıldı.

Gazze'de dikkat çeken yükseliş

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Getirilen kısıtlamalar nedeniyle Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vakalarda dün ve bugün yaşanan düşüş göze çarpıyor.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vakaların giderek artması ve son 2 günde 600'ün üzerinde çıkması dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze'de bugüne kadar 598 hasta virüs nedeniyle vefat etti, toplam vaka sayısı 62 bini aştı.

AA

Etiketler: Gazze, vaka
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tokyo Camisi'nde Berat Kandili programı

    İran ve Çin arasında 25 yıllık iş birliği anlaşması

    D-655 Karayolu'nda çökme meydana geldi

    İran'da özel sektöre aşı satın alma izni verildi

    Myanmar'da şiddet son bulmuyor: En az 16 ölü daha

    Marmara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

    Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri İklim Zirvesi'nde bir araya gelecek

    'Salgın yüzünden 100 milyon çocuk okumayı öğrenemedi'

    DSÖ'den 'yoksul ülkelere aşı bağışlama' çağrısı

    İllerin milletvekili sayıları yeniden düzenlendi

    Devlet destekli sanal kumarhane

    Biden'dan, Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

    Kongreler hasta ediyor

    Dünyada son 24 saat

    "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı" kararları açıklandı

    Vicdanınız rahat mı?

    Vaka sayısı 30 bin sınırında

    Büyük tepki çekmişti: İngiltere'de küstah öğretmen açığa alındı

    DP Genel Başkanı Uysal: Soykırım gerçeğini kimse perdeleyemez

    O gün kimler döviz alımı yaptı?

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Sene içinde bir kudsî çekirdek: Berat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fıtratı ve ahlâkı korumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Merdiven başı adaleti
    Ali FERŞADOĞLU

    Derdiniz ne kardeşim?
    Cevher İLHAN

    “Ekonomide şahlanış dönemi” rakamları
    Ekrem BAŞÇI

    Yozgat’ta Bediüzzaman ve Yeni Asya rüzgârı
    Ali HAKKOYMAZ

    Bakmayı öğreten adam
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden kurtulduk derken...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.