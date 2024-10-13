Gazze de ve Lübnan da yoğun saldırı altında!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında ölen ve yaralananların olduğu bildirilirken; İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece boyunca saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiye ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Cibaliya beldesi ve mülteci kampı ile Beyt Lahiye'deki Tevam bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilere ait onlarca binayı yerle bir etti.

Cibaliya beldesi ve mülteci kampında cadde ve sokakların İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu belirtiliyor.

Bölgeye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği gibi onları da hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir kaynak, Cibaliya beldesinin güneyindeki Tuffah Mahallesi'nde evleri bombalanan çoğu çocuk 6 Filistinlinin hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail'in 373 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 227'ye çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 42 bin 227'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 52 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 227'ye, yaralı sayısının da 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece boyunca saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Kefr Tebnit, Ayta Şaab, Rumin, Kefr Kila, El-Hiyam ve Sehl Mercauyun beldeleri geceyi İsrail saldırıları altında geçirdi.

İsrail savaş uçakları gece yarısından sonra Nebatiye iline bağlı Ayta Şaab beldesinde 3 katlı binayı hedef aldı. Aynı bina geçen hafta da benzeri bir saldırıya maruz kalmıştı.

Yine Nebatiye'ye bağlı Rumin beldesinde bir bina, sabah saatlerinde İsrail hava saldırısı sonucu tümüyle yıkıldı.

Sayda kentinin kuzeydoğusunda bulunan Şurahbil bölgesindeki bir apartman dairesi de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Bölgeye giden ilk yardım ekipleri, vurulan dairnin boş olduğunu aktardı.

Sur bölgesinde bulunan Mansuri beldesi çevresi de İsrail hava saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusu, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 2 camiyi yerle bir etti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 camiyi yıktığı bildirildi.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, Lübnan'ın Güney vilayetine bağlı Sur kentinin Dahira beldesinde bir cami İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Caminin bombalanması, Dahira beldesi yakınındaki Ceradih askeri bölgesinden bir grup İsrail askerinin sınırlı olarak sızmasının ardından gerçekleşti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da ülkenin güneyindeki Kefr Tebnit beldesine gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından yoğun saldırılar düzenlendiğini, bombardımanda beldedeki tarihi bir caminin tamamen yıkıldığını kaydetti.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın, toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.