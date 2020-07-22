Gazze'deki alimler İsrail'i protesto etti

Gazzeli alimler İsrail'in Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında bulunan Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararını protesto etti.

Filistin Alimler Birliğinin çağrısı üzerine Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan alimler, İsrail'in Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlallerini durdurmasına ve Rahmet Kapısı Mescidi'nin açık kalmasına yönelik pankartlar taşıdı. Gazze'deki Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, gösteride yaptığı konuşmada, işgalci İsrail'in mescitleri kapatarak sinagoga çevirdiğini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik suçlarını sürdürdüğünü söyledi. Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme çabalarını "Filistin davasına karşı komplo" olarak nitelendiren Ebu Ras, "Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın savunulması ümmetin önceliği olmalıdır." dedi. İsrail mahkemesi, temmuz başında Kudüs İslami Vakıflar Konseyinin idaresinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'nin kapatılmasına karar vermişti. Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyinin himayesinde bulunuyor.

Okunma Sayısı: 586

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.