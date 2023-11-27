"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazze'deki "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

27 Kasım 2023, Pazartesi 22:55
Hamas, Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

İsrail basınına konuşan yetkililer "insani ara"nın 2 gün uzatılmasını doğruladı 

Tel Aviv yönetimi konuya ilişkin şu ana kadar resmi açıklama yapmasa da yerel basınına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer "insani ara"nın uzatıldığını doğruladı.

Maariv gazetesinde yer alan haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, her gün 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını belirtti.

Hamas: İsrail ile yeni bir esir takası mutabakatı yapabiliriz

Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını söylediklerini belirten Hayye, "Gazze'deki tüm direniş gruplarının ellerindeki esirlere ilişkin yapılan araştırmalardan sonra insani arayı 2 gün uzatabilecek kadar esirin tespit edildiğini" söyledi.

Hayye, çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesini öngören önceki mutabakattaki "çatışmaların durması, İsrail uçaklarının uçuş yapmaması, yardım girişlerinin başta kuzey olmak üzere tüm Gazze'ye ulaşması ve esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi" şartlarının bu 2 günlük süreçte de geçerli olacağını dile getirdi.

Geçen 4 gün boyunca yardımların Gazze'nin kuzeyine girişinde aksaklıklar yaşandığını ve yaklaşık 230 tırın kuzeye ulaştığını kaydeden Hayye, bu durumun gelecek 2 gün içinde telafi edilmesi temennisinde bulundu. Hayye, Gazze'nin kuzeyine her gün 100 tır girmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyleyen Hayye, bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.

Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 33 esirin listesini aldık

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin şunlar olduğu kaydedildi:

1- Yasemin Teysir Abdurrahman Şaban / Cenin kenti

2- Attaf Yusuf Muhammed Ceradat / Cenin kenti

3- Nufuz Cad Arif Hammad / Kudüs

Hamas'ın açıklamasında, serbest bırakılacak çocukların isim listesinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

    Filistinli esir çocuk: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

    NATO: İnsani ara uzatılsın

    İşgalin sona ermesinin tek yolu İsrail'in bedel ödemesi

    "Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz"

    Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı

    Meteorolojiden Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için uyarı

    Artvin'de kuru yük gemisi karaya oturdu

    "İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için fon ayırması meşru müdafaa değildir"

    "Daha fazla esirin serbest bırakılması için insani arayı uzatmaya çalışıyoruz"

    Bu kış sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor

    İsrail, Elon Musk ile anlaştı

    Gazze'nin kuzeyinde sadece 3 hastane kaldı

    Kastamonu'da fırtına nedeniyle deniz taştı

    Almanya'dan İsrail'e koşulsuz destek

    Sanchez: Gazze bir insanlık meselesidir

    Sinop'ta da sokaklar su altında kaldı

    İsrail bağlantılı bir tanker Yemen açıklarında kaçırıldı

    Dünya kamuoyu Filistin için ayakta

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mesih, Mehdi, Müceddit…
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda cem meselesi
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir, Sünneti rehber yap, selâmeti bul
    Şükrü BULUT

    Hazan veya istiğfar mevsimi…
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarlarında Yeni Asya
    Mehmet KARA

    Mahallî seçimler ve Sisi hatırlatması
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Diyanet üzerine düşeni yapmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sertaç LÜSER

    40 saniyeyi 40 dakikaya çıkar(ma)mak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.