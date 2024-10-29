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29 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Gazze'deki soykırım 388 gündür devam ediyor! 43 bin Filistinli katledildi!

29 Ekim 2024, Salı 19:18
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 4 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırıda ise bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’na düzenlediği İHA saldırısında ise bir çocuk yaralandı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde farklı bölgeleri yoğun bir şekilde bombalamaya devam etti. Bölgede çok sayıda evi de patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusunun ez-Zevayide bölgesine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki ez-Zevayide bölgesine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ez-Zevayide bölgesini hedef aldığını söyledi.

Kaynak, İsrail saldırısı neticesinde hayatını kaybeden 5 kişi ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan el-Avde Hastanesi'nden bir kaynak da aynı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin çeşitli bölgelerde düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 500'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir okula saldırdı

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın Eriha kentinin kuzeybatısında yer alan El-Marecat bölgesindeki Arap el-Kaabine İlkokulu'na saldırdığını belirtti.

Saldırganların okula taş atarak, camları ve güvenlik kameralarını kırdığını kaydeden Melihat, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısından korkan okul yönetimi öğrencilerin sınıflardan çıkmasına izin vermedi." dedi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak çağrısında bulundu

İşgal altındaki Kudüs'teki bir konferansta konuşan Smotrich, Gazze'ye yerleşimler kurulması çağrısında bulunarak, "Sivillerin bulunmadığı yerde, uzun süreli askeri varlık da bulunamaz." ifadesini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısını yapan Smotrich, Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istedi.

Ürdün, Smotrich'in açıklamalarını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Smotrich'in ilhak çağrısının "şiddetle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, Smotrich'in Filistin topraklarına yönelik ifadelerinin "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını hakkının açıkça ihlali" olduğu ifade edildi.

Ürdün, açıklamalarını "kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği Smotrich'in "uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ihlal etme" çağrısında bulunduğunu vurguladı.

AA

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