Gazze için 41 km yürüdüler

Güney Afrika’da ve dünya genelinden binlerce kişi Gazze şeridinin uzunluğunu temsilen 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Dünya genelinden binlerce kişi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town şehrinde, İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze’de ateşkes çağrısıyla 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, kiliseler ve Hıristiyan cemaatinin çağrısıyla, 20 ülke ve 160 şehirden binlerce kişi, “Gazze’de Ateşkes için Hac Yolcuğu” temalı Filistin’le dayanışma etkinliği için Cape Town’da bir araya geldi. Paskalya haftası öncesi Hıristiyan dini motifleriyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gazze şeridinin uzunluğunu temsilen 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Cape Town’un güneyindeki Simon’s Town kasabasından başlayan ve binlerce kişinin katılım gösterdiği yürüyüş, Cape Town şehir merkezinde sona erdi.

Ateşkes çağrısı yapıldı

Filistin bayraklarıyla donanmış binlerce kişi, yürüyüş boyunca Gazze’de ateşkes çağrısında bulunarak, Filistinliler için dualar etti. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisinde, İsrail’in Gazze saldırılarında vefat edenler anıldı.