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1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

01 Kasım 2023, Çarşamba 12:34
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel'in, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Net Blocks, internetin yeniden kesildiğini doğruladı

Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks, Gazze Şeridi'nde "yeni bir internet kesintisinin" yaşandığını doğruladı.

Net Blocks, sosyal medya platformu X'ten Gazze Şeridi'ndeki iletişim krizini doğrulayan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Canlı ölçümler, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel üzerinde büyük etkisi olan yeni bir internet kesintisinin ortasında olunduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Net Blocks'un paylaşımında, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle bölge sakinlerinin çoğunun iletişiminin tamamen kesileceğine de dikkat çekildi.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

AA

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