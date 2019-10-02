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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Gazze’ye beton duvar kuşatması

02 Ekim 2019, Çarşamba 01:32
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nin etrafına ördüğü 60 kilometrelik beton duvarın yapımında bin 400 yabancı işçi çalışıyor. Duvarın tamamlanmasıyla Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına geçişin tamamen imkânsız hale geleceği vurgulandı.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nin etrafına ördüğü 60 kilometrelik beton duvarın yapısına dair ayrıntılar ortaya çıktı. İsrail Kanal12 televizyonunun haberine göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nin çevresine ördüğü 60 kilometrelik duvarın yapımında bin 400 yabancı işçi gece gündüz çalışıyor. Haberde, beton plakalar halinde yerin altından ve üstünden örülen duvarın 2 yıl önce çalışmalarına başlandığı hatırlatılarak, şu ana kadar 43 kilometre duvar inşa edildiği, bunun da projenin yüzde 70’ine tekabül ettiği belirtildi. “Akıllı Beton Duvar” denilen yapım aşamasındaki duvarın elektrik sistemleriyle donatıldığı ifade edilen haberde, yerden yüksekliği 6 metre olan duvarın, diğer tarafında neler bulunduğuna dair işaret ve bilgiler verebilen teknolojiyle güçlendirildiği kaydedildi.

3 milyona yakın Filistinli, Doğu Kudüs ve İsrail’e geçemiyor

Duvarın inşasına başlandığı tarihten bu yana 17 tünelin keşfedildiği belirtilen haberde, duvarın tamamlanmasıyla Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına geçişin tamamen imkânsız hale geleceği vurgulandı. İsrail ordusu, Hamas ve İslâmî Cihat hareketleri başta olmak üzere Filistin direniş gruplarınca inşa edilen tünellerden korunmak için 2016’dan bu yana, Gazze Şeridi’nin tamamını kuşatacak ve büyük bir kısmı yerin altında olacak duvarı inşa etmeye başlamıştı. Duvarın maliyetinin bir milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ayrım Duvarı dolayısıyla Batı Şeria’daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail’e geçemiyor.

Etiketler: gazze
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