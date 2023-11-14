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14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Gazze'ye hava saldırıları gece boyunca da devam etti

14 Kasım 2023, Salı 11:00
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlenerek sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 10 kişi öldü. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda El-Fahura okulu yakınındaki Es-Sevarike ailesinin evinin bombalaması sonucu 6 kişi ölürken, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bombardımanda Filistinli milli voleybolcular Hasan Zaiter ile İbrahim Kasie'nin öldüğü aktarıldı.

Gece boyu süren saldırılarda Cibaliya'da 12 evin tamamen yıkıldığı, onlarca kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı: (Lübnan sınırındaki) Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyindeki bir komuta merkezini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Halevi, "savunma ve saldırı planlarını onaylayarak" tüm güçlere "harekete geçmeleri için yüksek teyakkuzda olmaları" talimatını verdi.

Halevi, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak. Güvenlik durumu, kuzeydeki vatandaşların evlerine döndüklerinde, emniyette hissetmedikleri bir vaziyette kalmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi çevresini ve Hizbullah ile sıcak çatışmaların başladığı kuzeyde Lübnan sınırındaki 4 kilometre mesafelik yerleşim alanlarını boşaltmıştı.

İsrail'in açıkladığı rakamlara göre, 120 bin kadarı Lübnan sınır bölgesinden olmak üzere yaklaşık 200 bin İsrailli ülke içinde turistik işletmelere, devlet misafirhanelerine ve farklı yerleşkelere yerleştirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365’i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

AA

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