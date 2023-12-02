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Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı

02 Aralık 2023, Cumartesi 12:28
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze için paylaşımda bulundu.

"Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı ve en azından son ateşkes sırasında ulaşılan seviyelere getirilmeli ancak bundan çok daha fazlası gerekiyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki sivillerin korumaya, gıdaya, temiz suya, barınmaya, sanitasyona, ilaca ve daha fazlasına ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Yaralıların hayat kurtarıcı bakıma, sağlık çalışanlarının da hizmet vermek için korumaya ve malzemeye ihtiyacının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Defalarca uyardığımız gibi kitlesel olarak nüfusun yer değiştirmesi ve güvensiz yaşam koşullarının neden olduğu aşırı kalabalık hastalık riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şiddete son verilmesinin, geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye yönelik kuşatmanın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil ölürken Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, dün sabah "insani aranın" sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

AA

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