Gazze’ye yardımlar okyanusta bir damla

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), İsrail’in Pazar günü Refah’taki bir çadır kampa düzenlediği ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli’nin öldüğü saldırıya tepki gösterdi.

UNRWA, yapılan yardımların yetersizliğine de vurgu yaptı. UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma şiddetli hava saldırısının ardından dehşete düşen, ölüm korkusu yaşayan insanların Refah’tan kaçışlarını sürdürdüklerini, Refah’tan kaçan Filistinliler’in sayısının bir milyonu aştığını kaydetti. Touma, Gazze’ye son üç haftada 200 TIR insani yardım malzemesi ulaştığını ancak bu yardım miktarının yeterli olmadığını belirterek, “Gazze’ye çok ama çok az insani malzeme ulaştırıyoruz. Yaptığımız insani yardım okyanusta sadece bir damla” dedi. VOA Türkçe’nin haberine göre Juliette Touma, Gazze’ye insani yardımın yeterince ulaşamamasının temel gerekçesinin, “İsrail’in insani yardım kuruluşlarına yönelik uygulamış olduğu hareket kısıtlaması” olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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