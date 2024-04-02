Gazzeli çocuk konserve kutuları giydi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana bombaladığı ve sakinlerinin neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi’nde Filistinli bir çocuğun ayakkabısı olmadığı için konserve kutularını kullanarak yürümeye çalışması bölgede yaşanan insanlık dramını bir kez daha gösterdi.

Dünyanın gözü önünde, çoğunluğu kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan, Gazze halkını açlığa sürükleyen ve evlerinden eden İsrail’in saldırıları devam ediyor. Gazze’deki insanlık dramının bir yenisi, sosyal medyada yayınlanan Filistinli bir çocuğun görüntüleriyle bir kez daha tüm dünyaya yayıldı. Söz konusu görüntüde, bir çocuğun, ayakkabısı olmadığı için ayaklarına konserve kutuları bağlayarak yürümeye çalışması yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 207

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.