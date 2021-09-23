Geçmişten ders çıkarmalıyız

ALMANYA CUMHURBAŞKANI FRANK-WALTER STEİNMEİER, SÖMÜRGE DÖNEMİNDEN DERSLER ÇIKARILMASI ÇAĞRISI YAPARKEN, “BİZ AVRUPALILARIN BU TARİH KARŞISINDA SORUMLULUĞUMUZ VAR. HER ÜLKENİN BU GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARMASI LÂZIM” DEDİ.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa ülkelerine, Afrika’daki sömürge dönemine ilişkin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu. Steinmeier, Berlin’de inşa edilen Humboldt-Forum’da, Etnoloji Müzesi ve Asya Sanat Müzesi’nden getirilen eserlerin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada, eserlerin sömürge döneminde getirildiği ülkelerle görüşmeler yapılmasını istedi. Bu görüşmelerin, eserlerin nereden geldiğine, iade edilmesine ve yeni müzelerin kurulması üzerine yapılması gerektiğini aktaran Steinmeier, “Sadece biz Almanlar değil, sömürge ta-rihi olan bütün Avrupa ülkeleri.” ifadesini kullandı. Steinmeier, bu sürecin sancılı olacağını belirterek, “Ancak biz Avrupalıların bu tarih karşısında sorumluluğumuz var. Her ülke kendi başına ve hep birlikte. Her ülkenin bu geçmişten dersler çıkarması lâzım. Ancak Avrupalılar olarak hep birlikte. Çünkü bu bizim geleceğimizle ilgili.” diye konuştu.

Almanlar da İnsanları sömürdü, yağmaladı ve öldürdü

Kolektif hafızada Alman sömürge döneminin uzun bir süre ya yüceltildiğini ya da tamamen unutulduğunu vurgulayan Steinmeier, belki o dönemde, Alman Güneybatı Afrikası’nda, bugünkü Kamerun ve Togo’da veya Papua Yeni Gine’de neler yaşandığının bilinmek istenmediğini söyledi. Steinmeier, “Sömürge yöneticileri olarak Almanlar da insanları baskı altında tuttu, sömürdü yağmaladı ve öldürdü.” dedi. Buradaki karanlığa ışık tutmanın sadece tarihçilerin görevi olmadığının altını çizen Steinmeier, “Almanların sömürge döneminde yaptıkları adaletsizlik, bütün toplum olarak bizi ilgilendiriyor. Çünkü ülkemizde de günümüzde, bu toplumun gündelik hayatının ortasında, ırkçılık, ayrımcılık, sözde yabancıların aşağılanmasından fiziksel saldırılara kadar korkunç şiddet eylemeleri var.” ifadelerini kullandı.

Steinmeier, sömürge tarihiyle yüzleşmek gerektiğine işaret ederek, “Günlük hayattaki ırkçılığın derin köklerini, ancak hatırlardaki karanlık noktaları aydınlatırsak, sömürge tarihimizle şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazla uğraşırsak anlayabilir ve üstesinden gelebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.