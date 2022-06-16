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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası görünüyor'

16 Haziran 2022, Perşembe
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.

Jerome Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

 

Yüksek enflasyonun neden olduğu zorluğun farkında olduklarını belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye büyük önem veriyoruz ve bunu yapmak için hızla hareket ediyoruz." dedi.

Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurgulayarak, ABD ekonomisinin son iki buçuk yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını kaydetti.

"Komite bu oranda devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor"

İş gücü piyasasının son derece sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasasının sürekliliği için enflasyonun düşürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizi oranını 75 baz puan artırdı ve bu oranda devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, bankanın bilançosunun boyutunu önemli ölçüde küçültme sürecinin de devam ettiğini belirtti.

"Finansal koşullardaki sıkılaşma büyümeyi yavaşlatmaya devam etmeli"

Genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte düşüş gösterdiğini anımsatan Powell, son göstergelerin tüketim harcamalarının güçlü kalmasıyla birlikte reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bu çeyrekte hızlandığını gösterdiğini aktardı.

Powell, "Son aylarda gördüğümüz finansal koşullardaki sıkılaşma, büyümeyi yavaşlatmaya devam etmeli ve talebin arz ile daha iyi dengelenmesine yardımcı olmalı." dedi.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, toplam talebin güçlü olduğunu, arz kısıtlamalarının beklenenden daha büyük olduğunu ve daha uzun sürdüğünü, fiyat baskılarının çok çeşitli mal ve hizmetlere yayıldığını anlattı.

"Enflasyon yine yukarı yönlü sürpriz yaptı"

Powell, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın benzin ve gıda fiyatlarını artırdığını, enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturduğunu ifade etti.

Çin'deki Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin de tedarik zinciri aksamalarını şiddetlendirmesinin muhtemel olduğuna değinen Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını ve enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye büyük önem verdiklerini kaydetti.

Powell, bankanın mayıs ayı toplantısından bu yana enflasyonun yine yukarı yönlü sürpriz yaptığını, bu gelişme doğrultusunda faiz oranında daha büyük bir artışın gerekli olduğuna karar verildiğini aktardı.

"Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz"

Fed Başkanı Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." diye konuştu.

Faiz oranında 75 baz puanlık artışın alışılmadık derecede büyük olduğunu ve bu boyuttaki hareketlerin yaygın olmasını beklemediğini belirten Powell, "Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor." dedi.

Powell, düşüncelerini ellerinden geldiğince net şekilde iletmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Halihazırda olağanüstü zorlu ve belirsiz bir zamana belirsizlik eklemekten kaçınmaya çalışacağız." diye konuştu.

Enflasyon konusunda ilerleme görmeyi beklediklerini belirten Powell, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar görene kadar zafer ilan etmeyeceklerini vurguladı.

Powell, hedeflerinin iş gücü piyasasını güçlü tutarken enflasyonu aşağı çekmek olduğunu aktararak, bir resesyona neden olmaya çalışmadıklarını kaydetti.

AA

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