Gerçek ölüm sayısı daha fazla

Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet’te yayımlanan makaleye göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ilk 9 ayında katledilenlerin sayısı, Filistin Sağlık Bakanlığının kaydettiğinden en az yüzde 41 daha fazla olabilir.

Gazze'deki şehit sayısı 46 bini aştı

İngiltere merkezli The Lancet dergisinde “Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten 30 Haziran 2024’e kadar Travmatik Yaralanma Ölümleri” başlıklı makale yayımlandı. Makalede Gazze’deki Sağlık Bakanlığının 30 Haziran 2024’e kadar İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısını 37 bin 877 olarak bildirdiği aktarıldı ancak Lancet’in son analizinde Bakanlıktan alınan veriler, çevrim içi anket ve sosyal medyadaki ölüm ilanları kullanılarak Haziran 2024’ün sonuna kadar travmatik yaralanmalardan 55 bin 298 ila 78 bin 525 ölüm olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

4 bin 500 kişi de uzuvlarını kaybetti

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 4 bin 500 Filistinlinin uzuv kaybı yaşadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir el-Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023’ten 2024 yılı sonuna kadar İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu 4 bin 500 ampütasyon vakası kaydettiklerini bildirdi.