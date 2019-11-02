Güney Afrika’da kıtlık tehlikesi

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Afrika bölgesi ülkelerinde 45 milyon kişinin 6 ay içinde kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP), yaptıkları ortak açıklamada, Afrika’daki iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve muhtemel kıtlığı önlemek amacıyla “acil yardım” çağrısı yaptı. İklim değişikliğinin Güney Afrika’nın yoksul ülkelerinde adeta yıkıma yol açtığının vurgulandığı açıklamada, Angola, Zimbabwe, Mozambik, Zambiya, Madagaskar, Malavi, Namibya, Esvatini ve Lesoto gibi ülkelerde yaklaşık 11 milyon kişinin halihazırda gıda güvensizliği yaşadığı ve 6 ay içinde 45 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. AA

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