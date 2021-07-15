Güney Afrika'daki yağma ve şiddet durmuyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan yağma ve şiddet olayları neticesinde, Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerinin bazı bölgelerinde akaryakıt kıtlığı yaşanıyor.

Ülkenin hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan ayaklanmalar bugün birinci haftasını doldurdu. Yaşanan olaylarda şimdiye kadar onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Olayların merkezi Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerinde çok sayıda alışveriş merkezi, mağaza ve iş yeri yağmalandı. Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonlarının da yağmacılar tarafından hedef alınması sonucu akaryakıt kıtlığı baş gösterdi. Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'taki olayların merkezlerinden Soweto bölgesindeki Star Fuels Mayibuye akaryakıt istasyonu görevlisi, akaryakıt tedarikçisi firmaların yağma olayları nedeniyle dağıtım yapamamasından dolayı istasyondaki akaryakıt stoklarının tükenmekte olduğunu anlattı. Görevli, "Akaryakıt kıtlığı ciddi bir problem haline gelecek." dedi. Ölü sayısı 117'ye yükseldi Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısının 117'ye yükseldiği bildirildi. Olaylarla ilgili şimdiye kadar 2 bin 203 kişi gözaltına alındı. Görevlendirilen asker sayısı ise 10 bine çıkarıldı Durban'da gıda kıtlığı tehlikesi kapıda Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı konumundaki Durban'da, yağma olaylarından dolayı gıda kıtlığı tehlikesinin ortaya çıktığı bildirildi. News 24'ün haberine göre, yağmalardan etkilenmemiş bazı alışveriş merkezlerinin önünde yüzlerce metrelik kuyruklar meydana geldi. Haberde, yaşanan durum ciddi bir gıda problemi olarak değerlendirildi. Olayların çıkış noktası: Jacob Zuma Güney Afrika'yı 2009-2018'de yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü. Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti. İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar, yıllar içinde düşürülmüştü. Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti. Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu. 79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı. 9 Temmuz'da Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gösteriler kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmüştü. AA

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