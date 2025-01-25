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26 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi

25 Ocak 2025, Cumartesi 20:25
Çin Sahil Güvenliği ve Donanma unsurlarının, Güney Çin Denizi'nde Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosuna ait iki araştırma gemisini engellemesi iki ülke arasında gerilime yol açtı.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, olay iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'nın kuzeyinde Sandy Resifi yakınında yaşandı.

Çin Sahil Güvenlik gemileri bölgede araştırma amacıyla seyreden iki Filipin gemisine yaklaşırken Çin donanmasına ait helikopter, adacıktan kum numunesi toplamak üzere gemiden hareket eden iki botun üzerinde uçarak araştırma görevini engelledi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada da bölgeye yasa dışı giren iki Filipin gemisinin engellendiği, resife yanaşmaya ve numune toplamaya teşebbüs eden araçların da uyarılarak uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Çinlilerin "Tieşien Jiao", Filipinlilerin "Bailan", Vietnamlıların ise "Dao Son Ca" olarak adlandırdığı Sandy Resifi, 1974'te Vietnam tarafından işgal edilmişti. Resif, son 25 yılda herhangi bir ülkenin tam kontrolünde bulunmuyor.

7 hektarlık bir kum adacığı olan resif, Güney Çin Denizi'nde Çin ile Filipinler arasında yeni bir sürtüşme noktası oldu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

AA

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