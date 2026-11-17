Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’ya yönelik 140'tan fazla yeni yaptırım kaydının kabul edildiğini açıkladı. Kararlar; Rus rafinerilerini, bankalarını, e-ticaret sektörünü ve Rusya'nın "gölge filosuna" destek veren Körfez ile Doğu Asya merkezli şirketleri hedef alıyor.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik saldırıları sebebiyle Rusya üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırmaya devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 140'tan fazla yeni yaptırım listesi kaydının resmen kabul edildiğini duyurdu. Enerji, finans ve "Gölge filo" hedefte Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteğinin zayıflamayacağını vurgulayan Kallas, yeni yaptırımların kapsamına ilişkin detayları paylaştı. Kabul edilen kararların doğrudan Rus rafinerilerini, bankalarını ve e-ticaret sektörünü hedef aldığını belirten Kallas, yaptırımları delmek amacıyla kullanılan Rus "gölge filosuna" destek sağlayan Körfez ve Doğu Asya merkezli şirketlerin de listeye dahil edildiğini bildirdi. Kallas açıklamasında kararlılık mesajı vererek, "Rusya bizim yorulmamıza güveniyorsa hayal kırıklığına uğrayacak. Bugün 140'tan fazla yeni yaptırım listesi kaydını kabul ettik" ifadelerini kullandı. Siber saldırılara karşı en kapsamlı tedbirler Yeni yaptırım kararlarının yalnızca ekonomik alanlarla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Kallas, AB'ye yönelik siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerinden sorumlu tutulan kişi ve kuruluşlara karşı bugüne kadar uygulanan en kapsamlı listeleme tedbirlerinin hayata geçirildiğini belirtti. Vize ve spor organizasyonları için kısıtlama çağrısı AB dışişleri bakanlarının ortak tutumuna da değinen Yüksek Temsilci Kallas, Rus vatandaşlarına yönelik vize politikalarının sıkılaştırılması ve Rus sporcuların AB ülkelerinde düzenlenen spor organizasyonlarına katılımının engellenmesi yönünde güçlü bir çağrıda bulunulduğunu aktardı. 22. Yaptırım Paketi önümüzdeki günlerde sunulacak Mevcut listeleme kararlarının yanı sıra yeni adımların da sinyalini veren Kallas, Rusya'ya yönelik hazırlanan 22. yaptırım paketinin önümüzdeki günlerde resmi olarak sunulacağını duyurdu. (ANKA)

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