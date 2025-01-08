Güney Kore Ulaştırma Bakanı "istifa" edecek

Güney Kore'de, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin öldüğü kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Park Sang-woo, mevcut kriz yönetildikten sonra istifasını sunmayı "düşündüğünü" söyledi.

The Korea Herald'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanı Park, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Muan kentinde meydana gelen uçak kazasına ilişkin konuştu. Söz konusu kazaya ilişkin en içten özürlerini sunduğunu söyleyen Park, mevcut kriz yönetildikten ve siyasi durum istikrara kavuştuktan sonra istifasını sunmayı "düşündüğünü" söyledi. Park, "Sorumlu bir yetkili olarak uygun adımları atmayı düşünüyorum ve bunun için doğru zamanı ve yöntemi değerlendiriyorum." ifadesini kullandı. Kuş çarpması doğrulandı KBS World'ün haberine göre ise, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı yetkilerinden Lee Seung-yeol, uçağın kazadan önce kuş sürüsüne çarptığının doğrulandığını belirtti. Lee ayrıca, uçağın motorunda kuş tüylerine rastlandığını kaydetti. Uçağın motorlarından birinin kuş çarpmasından etkilendiğini söyleyen Lee, ikinci motora ilişkin incelemenin sürdüğünün altını çizdi. Kaza Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı. 6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi ölmüştü. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti. Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Söz konusu uçağın pilotu, kaza öncesinde "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirmişti. AA

Okunma Sayısı: 302

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.