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30 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gürcistan'da tansiyon düşmüyor

30 Kasım 2024, Cumartesi 13:52
Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına karşı başlatılan eylemlerde, polisle tartışan göstericilere müdahale edildi.

Gürcistan'ın başkent Tiflis'teki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

Parlamento binasının önünde gece saatlerinde toplanan binlerce kişi ile polis arasında birkaç kez tartışma yaşandı.

Göstericiler polislere yönelik havai fişek ve farklı eşyalar atmaya başlayınca, olay yerine gelen Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polisin müdahalesi sonucu parlamento binasından yaklaşık 300 metre geri çekilen göstericiler, Şota Rustaveli Caddesi'nde barikatlar kurmaya başladı.

Çevredeki eşyaları ateşe veren göstericiler ile polis arasındaki arbede devam edince, birkaç kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan Batum kentinde de devam eden gösterilerde 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den polisin müdahalesine tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, polisin barışçıl gösterilere orantısız güçle müdahale ettiğini kaydetti.

Zurabişvili mesajında, "Bir kez daha, Rus tarzı baskıyı anımsatan, Gürcü halkına ve medyasına yönelik vahşi ve orantısız saldırılara tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kobakhidze'den AB'ye "Şantaja son verin" çağrısı

Başbakan İrakli Kobakhidze, müzakerelerin askıya alınması hakkında yaptığı açıklamada, Avrupalı siyasetçilerin AB'ye katılım müzakerelerini başlatması için ülkesine şantaj yapmaya başladığını savunarak, "Tüm bu konularda şantaja son verin. (AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım." demişti.

Gösterilere neden olan karar

28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosundan dün yapılan açıklamada ise Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde "ciddi usulsüzlüklerin" olduğu belirtilerek, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunulmuştu.

Başbakan Kobakhidze'nin kararı açıklamasından sonra muhalifler, dün gece Tiflis'te gösteriler düzenlemeye başladı.

Gece yarısına doğru parlamento binasının bir tarafını kuşatmaya çalışmaları yüzünden göstericilerle polis arasında arbede çıkmıştı. Güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etmişti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gösterilerde 32 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

AA

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