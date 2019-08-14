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15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hadsiz teklif

14 Ağustos 2019, Çarşamba 22:10
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, “Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi’nde (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım” sözleri ile hadsiz bir teklif yaptı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulundu. Erdan, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsrail polisinin Harem-i Şerif’te Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından İbranice yayın yapan 90Fm radyo kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, “Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi’ndeki (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım.” dedi. Aynı zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi de olan Gilad Erdan, “Yahudilere ferdi ya da toplu olarak, açık ya da kapalı alanda ibadet etme izni verilmelidir.” ifadelerini kullandı.      

OSMANLI’DAN BU YANA VAR

Harem-i Şerif’teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresindeki Mescid-i Aksa’da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor. Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif’teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün’e bağlı Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi ise bu iddiayı reddediyor ve İsrail’in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.      

EGMENLİK İHLÂLİ

Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslâmî İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.  Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camii’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa’da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.  Kudüs - aa

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Ürdün’den “Kudüs” notası  

Ürdün, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan’ın Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi çağrısıyla ilgili İsrail’e nota gönderdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan’ın Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi çağrısını ve buna benzer açıklamaları reddettiğini bildirdi. Kudat, Mescid-i Aksa’daki mevcut tarihi ve yasal durumu değiştirme girişiminin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları kanunlarına göre İsrail’in işgalci bir güç olduğuna dikkati çeken Kudat, İsrail’in yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve statükoya tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. İsrail yönetiminden Mescid-i Aksa’daki statükoyu değiştirme girişimlerinin tamamını derhal durdurmasını isteyen Kudat, Bakanlığının, Kamu Güvenliği Bakanı Erdan’ın açıklamalarını protesto etmek ve karşı çıkmak için diplomatik kanallardan resmi nota gönderdiğini duyurdu.  Amman - aa

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