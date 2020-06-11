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11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Hafter milisleri insanlık suçu işliyor'

11 Haziran 2020, Perşembe 15:19
Libya İçişleri Bakanı Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinin alıkoydukları insanları konteynerlerde yaktığı bir kısmını canlı canlı, toplu mezarlara gömdüğünü duyurdu.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabında yayınlanan açıklamasında, Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune şehrinde birçok çirkin suç işlediğini ve güvenlik güçlerinin bunları belgelediğini kaydetti.

Başağa, "Alıkonulanların hepsinin yakıldığı bir konteyner bulduk. Aynı şekilde, birçok toplu mezar bulduk. Gelen ilk raporlar onlarca tutuklunun canlı canlı gömüldüğünü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

"Hafter milisleri insanlık suçu işliyor"

İnsanlık suçu işlediklerini belirttiği Hafter milislerinin yargılanması ve Hafter'e bağlı askeri ile siyasi liderlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunan Başağa, hiç kimsenin ordunun kahramanlıklarını kullanmasına ve kötülemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Birçok hırsızlık vakası tespit ettiklerini ve suç işlemek için ülkedeki kırılgan durumdan faydalanan onlarca kişiyi yakaladıklarını aktaran Başağa, "Libya'da çözüme varmaya çalışan herkes şunun farkına varmalıdır ki; Libyalılar Hafter'in ülkenin geleceğinde bir ortaklığı olmasını kabul etmeyecektir. Kimse Hafter'e bağlı silahlı güçlerin suçlarını örtmeye kalkmasın." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: Hafter milisleri, insanlık suçu
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