Hak ihlallerinde ‘öncelikli’ ülke sayılsın

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerine de değindiği küresel basın özgürlüğü raporu yayınladı.

Komite Türkiye’yi insan hakları ihlallerini kamuoyu önünde eleştirilmesi gereken öncelikli ülke olarak tanımladı. DW Türkçe’nin haberine göre, Komite, Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerini sıraladığı raporda, “Türkiye’de medya özgürlüğü bakımından ciddi azalma oldu. Bize (bu rapor için) oradan yazan gazeteciler, isimlerinin ya da görüşlerinin yayımlanması hâlinde misilleme yapılmasından oldukça korkuyordu” ifadesini kullanan komite, İngiltere Dışişleri Bakanlığını, Türkiye’yi “insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke” ilan etmeye çağırdı. Raporda ayrıca, Dışişleri Bakanlığının Türkiye’deki ihlalleri “kamuoyu önünde ciddi şekilde eleştirmesi gerektiği” ifade edildi.

136 gazeteci hapiste

Hapis cezasının gazetecilere yönelik en önemli tehditlerden biri olduğunu belirten komite, Avusturya merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) verilerine göre Türkiye’de şu an 136 gazetecinin hapiste olmasının İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in verdiği bilgiye göre Ağustos 2019 itibarıyla dünya genelinde ise “toplam 399 gazeteci, vatandaş gazeteci ve medya çalışanının” hapiste olduğunu aktaran komite, cezaevindeki bu kişilerin yaklaşık yarısının Türkiye, Çin, Mısır, İran ve Suudi Arabistan’da olduğunu ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ekim 2018’de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü olayın da etkisiyle bir basın özgürlüğü kampanyası başlatmıştı. İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin bugün yayımladığı rapor da bakanlığın bu kampanya doğrultusunda şu ana kadar attığı adımların değerlendirilmesi amacıyla hazırlandı.