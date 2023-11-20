‘Hamas bahane, hedef doğalgaz’

İsrail’in, 7 Ekim’deki Hamas operasyonunu fırsat bilip Batı Şeria’daki petrol yatakları ile Gazze açıklarındaki doğalgaz rezervlerine sahip olmak için geniş kapsamlı bir savaşa giriştiği belirtiliyor.

Bazı Arap gazetelerine göre, İsrail’in Gazze’de asıl amacı Hamas veya iddia ettiği gibi “terörü bitirmek” değil. Arap medyasına göre, İsrail Doğu Akdeniz’de Gazze açıklarındaki doğalgaz yataklarına sahip olmak için uzun süredir üzerinde çalıştığı planı bu savaş üzerinden hayata koymayı hedefliyor. İsrail’in daha önceki saldırılarından farklı olarak bu sefer uzun soluklu bir savaşa girmesinin ve Hamas’ın elindeki rehineleri düşünmemesinin altındaki nedenin bu olduğuna dair yorumlar Arap basınında giderek daha fazla yer alıyor. Zira bazı köşe yazarlarına göre, İsrail elde edeceği servet karşısında daha fazla askerinin ölümünü ve Hamas’ın elindeki rehineleri de gözden çıkarmış durumda. Haber Merkezi

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