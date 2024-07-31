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31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hamas lideri Heniyye Tahran'da suikasta uğradı - Hamas, Heniyye’nin şehit edildiğini doğruladı

31 Temmuz 2024, Çarşamba 09:47
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı.

 

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da öldüğü aktarıldı.

Hamas, Heniyye’nin saldırıda öldürüldüğünü doğruladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında öldüğü aktarıldı.

Netanyahu'nun ofisi bakanlardan Heniyye suikastına dair konuşulmamasını istedi

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.

Beyaz Saray: Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne dair haberleri gördük

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.

CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.

Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Heniyye’ye yönelik suikast hakkında yorum yapmaktan kaçındı

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye‘’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, “Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Heniyye suikastını sevinçle karşıladı

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.

Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

3 oğlu ve 4 torunu öldürülmüştü

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

AA

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