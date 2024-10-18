Hamas lideri Sinvar şehit düştü

Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldüğü iddialarının İsrail medyası tarafından yayılmasının ardından Hamas kaynaklarından konuya ilişkin doğrulama geldiği öğrenildi.

Reuters ajansı, Hamas kaynaklarının “Gazze’den gelen işaretlerin Hamas lideri Sinvar’ın öldüğünü gösterdiğini” söylediğini bildirdi. Sinvar’ın ölümüne dair görüntüler de sosyal medyada yayıldı. İsrail ordusu, Gazze’de yapılan bir saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürmüş olma olasılığının incelendiğini duyurmuştu. Ordu açıklamasında, Gazze’de yapılan bir saldırıda öldürülen üç kişinin kimliklerinin tespit çalışmasının sürdüğü belirtilmişti. Reuters haber ajansının konuştuğu Hamas kaynakları, Gazze’den gelen işaretlerin Sinvar’ın öldüğünü gösterdiğini söyledi. Haber Merkezi

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