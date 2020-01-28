Hamas'tan Filisten'e çağrı: İsrail ile yapılan anlaşmalardan çekilin

Hamas, Filistin yönetimine, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen sözde barış planına tepki olarak "İsrail'le yapılan bütün anlaşmalardan çekilme" çağrısı yaptı.

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Vasfi Kabha, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planına tepki göstermesini istedi. Kabha, "Yüzyılın Anlaşması adı verilen plana karşı koymanın en hızlı yolu Oslo sürecini sona erdirerek halka dönmektir." ifadelerini kullandı. Filistin yönetiminden "halkın sokaklara inmesine ve gösteriler düzenlemesine izin vermesini" isteyen Kabha, Filistinlileri de Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçmeye çağırdı. Kabha ayrıca Filistin'in birlik içinde el ele vererek Filistin Devlet Başkanı Abbas liderliğinde İsrail işgaline karşı direniş göstermesi gerektiğini ifade etti. Abbas liderliğinde yapılacak toplantıya Hamas ve İslami Cihad da katılıyor Öte yandan, Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğinde Ramallah'ta düzenlenecek toplantıya katılacaklarını açıkladı. FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, ABD Başkanı Trump'ın sözde İsrail- Filistin barış planını açıklaması sonrasında yapılması planlanan toplantıya Hamas ve diğer Filistinli grupların da davet edildiğini duyurmuştu.

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