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2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Hamas'tan İsrail'e karşı 'direniş' çağrısı

02 Mayıs 2021, Pazar 15:23
Hamas, Filistinli gruplara ve oluşumlara, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı direnişçi bir eylem stratejisi belirleme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin direnişinin güçlendirilmesi ve İsrail'in ihlalleriyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in bölgedeki bazı evleri yıkma planı ile kenti Yahudileştirme çalışmalarını, "tehlikeli, ırkçı ve düşmanca bir eylem" olarak nitelendiren Berhum, "İsrail, Filistin kimliğini ve varlığını hedef alan Kudüs'le ilgili işgal kayıtlarına yeni bir suç daha ekliyor." ifadesini kullandı.

Berhum, İsrail'i Kudüs ve Şeyh Cerrah sakinlerine karşı herhangi bir suç işlememesi konusunda uyararak, bu ırkçı siyasetin ve prokovatif eylemlerin sorumluluğunun yine İsrail'e ait olduğunu kaydetti.

Batı Şeria ve Kudüs sakinlerine, İsrail'in Şeyh Cerrah'taki bu ırkçı planını engellemek için direnmeleri çağrısında bulunan Berhum, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) da Kudüs'teki Filistinlerin korunması ve direnişlerinin güçlendirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Yahudi yerleşimcilere ait örgütler ise Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor.

Etiketler: Hamas, İsrail, direniş, çağrı
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