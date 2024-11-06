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6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Harris konuşmasını iptal etti, Trump tarafında kutlama hazırlığı var

06 Kasım 2024, Çarşamba 09:44
ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yapıyor.

Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 25’inde galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 247 olurken, 17 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 214 delege elde etti.

Trump’ın kazandığı eyaletler (25): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina,Georgia

Harris’in kazandığı eyaletler (17+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi

ABD'deki salıncak eyaletlerden Georgia'da seçimi Cumhuriyetçi aday Trump kazandı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre​​​​​​​, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Trump, seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Trump kazandı

AP ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı.

Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

Salıncak eyaletlerden North Carolina'da seçimi Trump kazandı

AP yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

ABD'liler seçim sonuçlarını televizyon ekranlarından takip ediyor

Sandıkların kapanmaya başlamasının ardından ABD'lilerin seçim sonuçlarını bar ve kafelerdeki TV ekranlarından takip ettiği gözlemlendi.

ABD'de yeni başkanı ve Kongre'deki yeni üyeleri belirlemek için Amerikan halkı bugün sandık başına gitti.

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimlerinde, milyonlarca Amerikalı siyasi tercihlerini yaptı.

ABD'de 1848 yılından bu yana geleneksel olarak başkanlık ve Kongre seçimlerini takip eden ve resmi olmayan sonuçları ilan eden Associated Press (AP), bu konuda Amerikan medyasının en önemli kaynağı konumunda.

Amerikan başkanlık ve Kongre seçim sonuçlarını AP'nin paylaştığı veriler üzerinden aktaracak olan AA, aynı zamanda anlaşılır ve açıklayıcı grafiklerle de seçim sonuçlarının tüm detaylarını aboneleriyle paylaşacak.

ABD'de seçimlerde açılan sandıklara göre Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

Harris konuşmasını iptal etti, Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

Trump tarafında kutlama hazırlığı

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kimdir?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu.

Emlakçı babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak salan Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle tanınırlığını artırdı. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı bir program yapmaya başlayan Trump, bu programla şov şov dünyasına adım attı ve ismini dünya çapında duyurdu. 

Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020 arasında ABD başkanlığı yaptı.

Demokratların adayı Kamala Harris kimdir?

Harris, 1964’te California’nın Oakland şehrinde Hindistan’dan ABD’ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya geldi.

Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco’da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.

Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.

Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.

Harris halen Demokrat partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

AA

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