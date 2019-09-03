Harvard Üniversitesi’ni kazanan Filistinli öğrenciye vize çıktı

Harvard Üniversitesi’ni kazanan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) girişi esnasında sınır dışı edilen Filistinli öğrenciye ülkeye giriş izni verildi.

Filistinli İsmail Ajjawi’nin ailesi ve AMIDEAST sivil toplum kuruluşu, Ajjawi’nin Cambridge Kampüsü’ne vardığını açıkladı. Lübnan’da yaşayan Filistinli İsmail Ajjawi, Boston Logan Havalimanı'nda sorgulandıktan sonra arkadaşlarının 'sosyal medyadaki paylaşımları' gerekçe gösterilerek sınır dışı edilmişti. Harvard’ın öğrenci gazetesi Crimson’da yayınlanan açıklamada, Ajjawi’nin ailesi tüm destekçilerine teşekkürlerini iletti: “Son 10 gün oldukça zor ve stresli geçti. Bize ulaşan binlerce destek mesajı için minnettarız. Özellikle AMIDEAST’e yardımları için çok teşekkür ederiz.” 17 yaşındaki Ajjawi, geçtiğimiz hafta ABD’ye girişi esnasında havaalanında 8 saat bekletilmiş; arkadaşlarının sosyal medyada yaptığı Amerika karşıtı paylaşımlar nedeniyle ülkeye girişi “uygun bulunmamıştı.” Euronews Türkçe

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