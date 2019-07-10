Hedef alınan göçmen merkezi boşaltıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda saldırıda bulunduğu düzensiz göçmenlerin tutulduğu merkezin boşaltıldığını duyurdu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde 2 Temmuz gecesi düzenlenen "ölümcül" iki hava saldırısında 53 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

BMMYK'nin, saldırının ardından merkezde bulunan düzensiz göçmenlerin tahliye edilmesi için çağrılarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Tacura'daki Libyalı makamların, düzensiz göçmenlerin merkezden ayrılmalarına izin vermesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Trablus'taki "Toplama ve Ayrılış Tesisi'nde" tespit edilen "en savunmasız durumdaki" aralarında ebeveynlerinden ayrılmış çocuklar, kadınlar ve ailelerden oluşan 55 kişi, üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere bekletiliyor.

Yaklaşık 260 düzensiz göçmenden oluşan grup ise Tacura'daki merkezden ayrılarak söz konusu tesislere ulaştı. Bu kişilerin sosyal bir tesise yerleştirileceği ve kendilerine gıda, su ve sağlık hizmetleri temin edileceği kaydedildi.

Öte yandan BMMYK Sözcülerinden Charlie Yaxley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onlar (düzensiz göçmenler), artık kendilerine doğrudan zarar veren hapishanede mahsur değiller. BMMYK onlara kentsel programımız aracılığıyla destek veriyor." ifadesini kullandı.

Bachelet çağrı yapmıştı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceğini açıklamıştı.

Bachelet, Libya'daki düzensiz göçmelerin tutulduğu tüm merkezlerin kapatılması çağrısını da yinelemişti.