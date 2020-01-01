"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

"Her şey lazım"

01 Ocak 2020, Çarşamba 14:33
İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta hasta eşiyle barınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, başta yakacak olmak üzere acilen temel ihtiyaç maddelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İdlibli sivillerin trajedisi sürüyor: "Bir aydır yağmur ve çamur içerisindeyiz''

On binlerce sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç ediyor

Camiye sığındılar...

İdlibli siviller iki zorlu imtihan arasında kaldı

Yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle kampın giriş ve çıkışı ile çadırların arasında oluşan göletler, kamp sakinlerinin hareketini engelliyor.

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Sarmada ilçesinde bulunan söz konusu kampa sığınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Casim, "Çadırımız, sular altında kaldı. Durum çok kötü. Hayırlı, namuslu ve iyi insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz." dedi.

Su birikintilerine çakıl taşı serpilmesi gerektiğini belirten Casim, hasta eşiyle battaniyeye sarılarak gece geçirdiklerini söyledi.

"Her şey lazım"

Casim, "Isıtacak bir şey yok. Sobamız yok. Yakacak bir şey de yok. Her şey lazım." diye konuştu.

"Çocuklar ve anneler, her gün hastanelerde." ifadelerini kullanan Casim, soğuk nedeniyle hastalanan eşi için çadır çadır gezip ilaç aradığını kaydetti.

"Kumanyaya da ihtiyaç var"

Rejim ve Rusya'nın Serakib ilçesine düzenlediği saldırılardan 17 aile üyesiyle kaçan Semira Um Mahmut da, "Hayat çok zor. Varil bombası evimizi yerle bir etti." dedi.

Anayoldan kampa çıkan yollara çakıl taşı dökülmesini istediklerini vurgulayan Um Mahmut, kumanyaya da ihtiyaçlarını olduğunu belirtti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Rusya’nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

AA

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Her şey lazım"

    81 ile gönderilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde neler var?

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde son durum?

    Olağanüstü toplanacak Meclis'te gündem Libya tezkeresi

    Ankara'daki acı hadisenin detayları ortaya çıktı

    Huzur ve barış yılı olsun

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?

    Nasıl bir yıl olsun?

    İsrafın bedelini halk ödüyor

    Günlük sosyal medya kullanımı 2 saati geçiyor

    Akıl ve bilimle anlatın

    Elektrik ve doğalgazda indirim yapın

    Yemen'de Husiler resmi parayı yasakladı

    ABD, Bağdat'a ek kuvvet gönderdi

    'İstanbul’da rüzgar 100 kilometreye ulaştı'

    ABD, Irak'taki protestolar sonrası vatandaşlarını uyardı

    2019'da fındık üretimi yüzde 50 artış gösterdi

    "İran, Çin ile ilişkilerine büyük önem veriyor"

    İsrail 2019'da 149 Filistinliyi şehit etti

    İdlibli sivillerin trajedisi sürüyor: "Bir aydır yağmur ve çamur içerisindeyiz''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2020’ye girerken
    Cevher İLHAN

    Ekonomide “başarı” masalları…
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenazeye saygısız jakobenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Delikanlı ol, eli kanlı olma!
    Faruk ÇAKIR

    Nasıl bir yıl olsun?
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?
    📷
    Genel

    Karikatürlerle 2019
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.