Her şey petrol için mi?

ABD, Suriye’deki petrol yataklarını IŞİD’den korumak için bölgeye asker göndereceğini açıkladı. Bölgeye 30 tane tank göndermeyi planlayan ABD, IŞİD’in yanı sıra Suriye ordusu ve İran yanlısı milislerin de petrol yataklarını ele geçirmesine engel olmak istiyor.

ABD, Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını IŞİD’den korumak için bölgeye ek asker göndereceğini duyurdu. Başkan Donald Trump, bu yataklarla “ne yapacaklarına” ise daha sonra karar vereceklerini söyledi. Newsweek dergisine göre, ABD Savunma Bakanlığı bölgeye 30 tane tank göndermeyi planlıyor.

DW’de geçen habere göre ABD böylece IŞİD’in yanı sıra Suriye ordusu ve İran yanlısı milislerin de petrol yataklarını ele geçirmesine engel olmak istiyor. IŞİD, Deyr Ez Zor bölgesindeki petrol yataklarını 2014 yılında kontrol altına almış ve buradaki petrol üzerinden yüksek miktarda para kazanmıştı. Irak sınırının yakınındaki El Ömer petrol yatağı IŞİD’e tek başına, ABD verilerine göre, ayda 4 buçuk milyon euro’ya kadar gelir sağlamıştı. Ancak El Ömer tesisi, cihatçıların kontrolü altındaki diğer gelir getiren tesisler gibi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı ittifakın hava saldırıları sonucunda kullanılamaz hale getirildi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD ordusunun desteğiyle, 2017’nin Ekim ayında, El Ömer ve Suriye’nin doğusundaki diğer petrol yataklarını ele geçirmişti. SDG, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan birçok petrol ve doğalgaz yatağını kontrol ediyor. Kürt otonom bölgesel yönetimi, bu kaynaklardan sağlanan petrolün bir kısmını Irak‘a ve Suriye hükümetine satarak sivil personelini ve askerlerini finanse etti.

‘Petrol’ çatışması

2018’in Şubat ayında, yüzlerce Rus paralı asker ve Suriyeli milisin, ABD askerlerinin kontrolü altında bulunan Concoo petrol yatağını ele geçirmeye çalışırken öldükleri basına yansıdı. Rusya olayla ilgili hiçbir resmi açıklamada bulunmasa da, Rusya merkezli Wagner şirketine bağlı paralı askerlerin, Suriye’nin devlet petrol kurumu adına savaştığı belirtildi. ABD hava kuvvetleri, Deyr Ez Zor bölgesinde gerçekleşen saldırıyı püskürttü. Bu olay, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının taşıdığı önemi ispatlar nitelikte. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, yıllardır enerji darboğazıyla mücadele ediyor. Esad yönetimi, Suriye savaşı patlak verdiğinden bu yana uluslar arası bir petrol ambargosu altında.