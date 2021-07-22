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22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hindistan'da 41 bin 383 Kovid-19 vakasına daha rastlandı

22 Temmuz 2021, Perşembe 13:13
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka tespit edilirken, 507 kişi öldü, 38 bin 652 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 409 bin 394 olarak kayıtlara geçti.

Toplam 30 milyon 429 bin 339 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 257 bin 720'ye, can kaybı sayısı 418 bin 987'ye çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı dün 3 bin 998, 20 Temmuz'da 374, 19 Temmuz'da 499, 18 Temmuz'da 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti.

Yerel medyadaki haberlerde, dünkü artışa Maharaştra'da daha önce bildirilmeyen ölü sayılarının topluca eklenmesinin neden olduğu belirtilmişti.

AA

Etiketler: Hindistan, Kovid-19
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