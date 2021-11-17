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17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hindistan'da hava kirliliği alarmı: Fabrikalar ve okullar kapatıldı

17 Kasım 2021, Çarşamba 14:29
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde artan hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla beş fabrika geçici olarak kapatıldı, okullarda da bir hafta süreyle eğitime ara verildi.

Hava Kalite Yönetimi Komisyonu temel ihtiyaç maddesi taşımayan kamyonların 21 kasım'a kadar kente ve komşu şehirlere girişini yasakladı. Komisyon ayrıca özel şirketlerde çalışan personelin yarısının evden çalışmasının teşvik edilmesi yönünde yerel yönetimlere talimat verdi.

Komisyon bu tedbirlerin hava kalitesinin daha da kötüleşmesinin önüne geçmek için "mücbir" sebeplerden ortaya çıktığını bildirdi.

Yeni Delhi'deki Hava Kalite Endeksi'nin verilerine göre bu ayki kirlilik seviyesi 500'de 499 birime kadar yükseldi. Bu durum sağlıklı kişilerin de solunum hastası olma tehlikesi altında olduğuna işaret ediyor.

Artan hava kirliliği sebebiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi pazartesi günü komisyona ülkenin kuzeyindeki hava kirliliğinin sona erdirilmesi için tedbirler önermesini istemişti.

Mahkeme arıca federal ve yerel yönetimleri 20 milyonluk başkentin her kış zehirli hava solumak durumunda bırakan kirlilikle mücadele etmemekle eleştirdi.

İnce parçacık seviyesi çok tehlikeli boyutta

Başkentte son iki gündür alınan tedbirler sayesinde hava kirliliği düzeyinde iyileşme görülse de, tehlikeli ince parçacık miktarının kentin bazı semtlerinde güvenli seviyenin yaklaşık yedi katına yükseldiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü havadaki ince parçacıklar için güvenli seviyeyi 25 olarak öneriyor. Yeni Delhi'nin bazı semtlerindeki ölçümlerde ise bu seviye 300'e kadar çıkıyor.

Çapı 2,5 mikrometreden küçük olan (PM2.5) ince parçacılar akciğerlere derinlemesine nüfuz ederek akciğer ve solunum hastalıklarına zemin hazırlıyor ve zamanından önce ölüme sebep oluyor.

Yapılan birçok çalışma Hindistan'da her yıl bir milyondan fazla kişinin hava kirliliğiyle bağlantılı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Uzmanlar acil önlemlerin kısa vadeli çözüm sunduğuna, uzun vadede işe yaramayacağına dikkat çekiyor.

Meteroloji yetkilileri de kentin üzerini özellikle sabah saatlerinde kaplayan ve smog adı verilen gri renkli zehirli sisin önümüzdeki hafta soğuk rüzgarların gelmesiyle dağılabileceğini belirtiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hindistan, hava kirliliği, okul, fabrika
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