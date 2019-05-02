Hindistan'da kasırga alarmı; 800 bin kişi tahliye ediliyor

Hindistan, ülkenin doğusundaki sahil bölgesini etkilemesi beklenen kasırganın yaratacağı toprak kayması tehlikesi yüzünden bu bölgede yaşayan yaklaşık 800 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyor.

Bu kişiler, daha güvenli bölgelerdeki okullara ve doğal afetler için hazırlanan barınaklara yerleştirilecek. Yetkililer, tren, otobüs ve teknelerle çok sayıda kişiyi en kısa zamanda bölgeden tahliye etmek için alarma geçti. Aşırı yağmurların güneydeki Odisha eyaletinde de yaşam koşullarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Devlet Meteoroloji Müdürlüğü, cuma günü rüzgarın hızının saatte 200 kilometreye varacağı uyarısında bulundu. Bu arada batıdaki Bengal ve Odisha eyaletlerini ziyaret etmek isteyen turistlere de, bu bölgelerden uzak durulması tavsiye edildi.

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.