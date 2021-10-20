Hindistan'daki sellerde can kaybı 85'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeyi ve güneyindeki 2 eyalette şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaleti ve güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can ve mal kayıpları oldu, birçok kişiden de haber alınamıyor. Uttarakhand Afet Yönetimi Bakanı S A Murugeshan, eyalette şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı. Murugeshan, ekiplerin sel nedeniyle yıkılan binaların enkazında gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yaptığını söyledi. Felaketten etkilenen bölgelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Murugeshan, selde kaybolan 11 kişinin arandığını ifade etti. Murugeshan, eyaletteki ölümlerin çoğunun, selin yapıları yıkması sebebiyle 28 kişinin öldüğü Nainital kentinden olduğunu dile getirdi. Ülke medyasındaki haberlerde de dağlık Uttarakhand'da yağışların 18 Ekim'den bu yana devam ettiği belirtildi. Yağışların yol açtığı sel ve heyelan, yolların kapanmasına, köprülerin yıkılmasına ve birçok yapının sürüklenmesine neden oldu. Eyaletteki felaket nedeniyle en az 2 bin paramiliter birlik ve sivil polis görevlendirildi.

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