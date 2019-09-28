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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hindistan hükümeti Keşmir'de kısıtlamaların hafiflediğini iddia ediyor

28 Eylül 2019, Cumartesi 13:32
Hindistan hükümetinin bu sabah itibarıyla bölgenin tamamında gündüz kısıtlamalarını kaldırdığı ileri sürüldü.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamaların, bölgenin tamamında hafifletildiği iddia edildi.

India TV'nin Doordarshan News'e dayandırdığı habere göre, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'in 22 semtinde gündüz sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

Hükümet, hayatın normale dönmesi amacıyla yerel yönetimlerden bölgedeki okulları açmalarını istedi.

Yeni Delhi yönetiminin kısıtlamaları daha önce de kaldırıldığı öne sürülmüş, ancak dün cuma namazı öncesinden "asayiş durumunu sürdürmek" bahanesiyle kısıtlamalar yeniden artırılmıştı. Özellikle bölgenin başkenti Srinagar'ın eski bölgelerine kısıtlamalar getirilmişti.

AA

Etiketler: Hindistan, kısıtlama, hükümet, iddia
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