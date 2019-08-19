Hindistan Keşmir’i dünyadan kopardı

Cammu Keşmir’de telekomünikasyon hizmetlerindeki kısıtlamalar ve güvenlik önlemleri esnetilse de hala devam ediyor.

Hindistan, Cammu Keşmir’de telekomünikasyon hizmetlerindeki kısıtlamaları ve güvenlik önlemlerini hafiflettiğini söylese de bölgede hayat normale dönmüş değil.Press Trust of India’ya göre, bazı hükümet yetkililerinin telekomünikasyon hizmetlerindeki engellemelerin giderileceği ve güvenlik önlemlerinin hafifletileceğine dair açıklamalarına rağmen dün eyaletin çeşitli bölgelerinde çıkan şiddet olayları sebebiyle yeniden kısıtlamalar getirildi.Srinagar’da yaşayan emekli mühendis Nazir Ahmed, bölge sakinlerinin sebze, süt ve ilaç gibi temel ihtiyaçları karşılamakta hala zorlandığını söyledi.

“Kimse dışarı çıkamıyor”

Cammu Keşmir’deki durumu “kuşatma altında yaşamaya çalışmak” olarak niteleyen Ahmed, “İnternet yok, telefon yok, iletişim yok, ulaşım yok.” ifadelerini kullandı.Ahmed, “hayvanlar gibi yaşadıkları” benzetmesinde bulunarak, “Kimse dışarı çıkamıyor. Herkese rica ediyorum, lütfen buraya gelin ve bu durumu çözün.” çağrısında bulundu.Güvenlik kuvvetleri terk edilmiş sokaklarda önlemlerini sürdürürken, Srinagar’da evlerinden çıkan az sayıda kişi paramilis güçlerce engellendi.

Nükleer cephanelik dikkate alınmalı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Yeni Delhi yönetiminin nükleer silah politikasında değişiklik yapabileceğini ima etmesinin ardından uluslararası topluma, Hindistan’ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini dikkate alma çağrısı yaptı.Başbakan Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Dünya, faşist ve ırkçı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin kontrolündeki Hindistan’ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini ciddi şekilde dikkate almalı.” ifadelerini kullandı.