"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hintli Müslümanlar kamplara sığındı

14 Mart 2020, Cumartesi 22:32
Hindistandaki Müslüman aileler, Müslümanları ikinci sınıf sayan kanun sonrasında çıkan çatışmaların ardından evlerine dönemeyip kamplara sığındı.

Hindistan’ın başşehri Yeni Delhi’de 23 Şubat’ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren şiddet olaylarında evleri ve iş yerlerinden olan ve can korkusuyla geriye dönemeyen aileler başşehirdeki kamplara sığındı. Yeni Delhi’nin Şiv Vihar bölgesinde yaşayan Hasina Begüm, 7 kişilik ailesinin gidecek yeri olmadığını ifade etti. Begüm, geçen Çarşambaya kadar yerel bir hastanede konakladıklarını ancak hastane yetkililerinin oradan ayrılmalarını istediğini dile getirerek, 2 gündür yerel kamplarda bile tek bir yatak bulamadığını söyledi. Aile üyeleri arasında yaşlıların bulunduğunu belirten 56 yaşındaki Begüm, “Kayınvalidem 77, kayınpederim 86 yaşında. Yaşananlardan ötürü zaten bitkinler. Ben şimdi onlarla nereye gitmeliyim.” dedi. Delhi Vakıf Kuruluna göre, şehirdeki 9 kamptan en büyüğü olan Mustafabad Idgah kampına, şimdiye kadar 816 kişi kayıt yaptırdı. Şiddet olaylarından etkilenip kamplara gitmek isteyen çok sayıda kişi, Hasina gibi geri çevriliyor. Çarşamba günü, gönüllüler, kampın dolduğunu duyurarak, halktan, alternatif kamplara gitmelerini istemişti. Çok sayıda kişi, yatacak yer bulunmaması sebebiyle kamp alanından geri dönmüştü.      

İnsanlar arasında hiçbir zaman nefret yoktu   

İki haftadır evinden uzakta yaşayan Muhammed Nizamuddin, 38 yaşındaki eşiyle Mustafa Idgah kampında bir yer bulmayı başarsa da olaylar sırasında sahip olduğu her şey ateşe verildi ve yağmalandı. Uttar Pradeş eyaletinde bir düğüne katıldıktan sonra 27 Şubat’ta Yeni Delhi’ye dönen Nizamuddin, olaylardan  haberdar değildi. Evinin bulunduğu sokağa küçük kardeşi Cemaleddin ile birlikte girdiğinde radikal milliyetçi Hindu çetelerin saldırısına uğradı. Hem ülkesinin hem de çocuklarının geleceği hakkında endişe içerisinde olduğunu kaydeden Nizamuddin, “Bütün hayatımızı burada yaşadık. İnsanlar arasında hiçbir zaman nefret yoktu.” diye konuştu.

Müslümanlar, yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan’ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkân tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019’dan bu yana protesto ediliyor. Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dinî baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hıristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını ispatlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak. Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan’da, 200 milyon Müslüman’ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. 

Etiketler: Hintli Müslümanlar, kamp
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hintli Müslümanlar kamplara sığındı

    Katkı ve muayene ücreti alınmasın

    Genç işsizlik meslekî eğitimle önlenir

    Koronavirüste vaka sayısı 150 bini geçti

    Trump koronavirüs testi yaptırdı

    ABD, seyahat yasağını genişletti

    Zor günleri kâra çevirenler bedelini ödeyecek

    Rusya'da siyasi sistem resmen değişti

    AKP'nin MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

    BM: İdlib sakinleşti

    İtalya'da iki bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Benzin motorinden ucuz hale geldi

    İspanya'da tüm ülke karantina altında

    Kuzey Kıbrıs'ta toplu ibadet yasaklandı

    UNICEF: 3 milyar insanın el yıkama imkanı yok

    İran'da günde 6 bin kişiye virüs testi yapılıyor

    Kuveyt'te ezan değişti

    21 bin kişi umreden Türkiye'ye dönecek

    Virüsün akciğerlere verdiği zarar görüntülendi

    Ali Babacan'dan 'Davutoğlu' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Çekirge istilâsı, Ye’cüc-Me’cüc ve Dabbe
    Ali FERŞADOĞLU

    İsraf ve zulmümüz yüzünden mi cezalandırılıyoruz?
    Osman ZENGİN

    Azgınlığın bedeli “corona” olmasın
    Genel

    Kuveyt'te ezan değişti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Misak-ı Millî’yi bugüne taşımak
    Genel

    Ali Babacan'dan 'Davutoğlu' açıklaması
    Muzaffer KARAHİSAR

    Banka soyguncusu Kur’ân okumayı bizden öğrendi
    Faruk ÇAKIR

    Virüs geçer dertler kalır
    Ali HAKKOYMAZ

    Burası Korona Vadisi
    Cevher İLHAN

    Soros’un “desteği” ve tahriki!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.