Hitler'in doğduğu ev karakola dönüştürülecek

Avusturya hükümeti Adolf Hitler'in doğduğu ve üç yaşına kadar kaldığı evi karakol binasına dönüştürmeyi kararlaştırdı. Yetkililer, binanın Neonazi ve aşırı sağcıların için bir çeşit mabede dönüşmemesi için böyle bir karar aldı.

Binanın karakola dönüştürülmesi için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, "Bu binanın polise tesis edilmesi, bu mekanın asla Naziler için anma yeri olmayacağının göstergesidir" diye konuştu. Avusturya’nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kentinde bulunan 3 katlı binanın akıbeti hakkındaki tartışmalar on yıllardır ülke gündemine oturuyordu. 2017'de Avusturya Anayasa Mahkemesi, Hitler’in doğduğu evin devlet tarafından kamulaştırılmasına izin veren yasayı onaylamıştı. Avusturya hükümeti, evi satmak istemeyen Pommer ailesine, kamusallaştırma kararına karşı 810 bin euro karşılığından tazminat ödeyecek. Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler 1889'da bu evde doğmuş ve çok kısa bir süre burada yaşamıştı. Euronews Türkçe

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