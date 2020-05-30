Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 6 bine yaklaştı

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 5 bin 951'e çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 5 artarak 11 bin 727'ye ulaştı.

Vaka sayısının 131 artışla 46 bin 257'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 20 artarak 5 bin 951'e yükseldi.

Tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşama olumlu geçti

Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini belirterek, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren açılacak restoran, kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak.

İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelme yasağı sona erecek.

Ortaöğretim kurumları da 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla 2 Haziran'da açılacak.

İkinci aşamadan itibaren yolcuların maske takma mecburiyeti bulunan toplu taşıma araçlarında bu kurala uymayan 13 yaş üstündekilere 95 avro ceza kesilecek.